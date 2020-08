Lourd réquisitoire contre Abdelkrim Zeghileche

Le procureur de la République près le tribunal de Ziadia à Constantine a prononcé ce lundi un lourd réquisitoire à l’encontre du journaliste et détenu Abdelkrim Zeghileche. « Le procureur a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da contre le détenu Abdelkrim Zeghileche lors de son procès au tribunal de Ziadia », a rapporté le Comité national pour la libération des détenus CNLD. Le verdict du procès sera rendu le 24 août, précise la même source. Abdelkrim Zeghileche est accusé « d’atteinte à la personne du président de la République et publications Facebook pouvant porter atteinte à l’unité nationale ». Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de Ziadia et se trouve à la prison de Koudia depuis le 23 juin dernier.