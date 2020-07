Louisa Hanoune auditionnée dans l’affaire "Labidi"

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Mme Louisa Hanoune a été auditionnée ce dimanche 26 juillet, par le juge d’instruction auprès du Tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre de la plainte en diffamation déposée contre elle en 2015, par l’ancienne ministre de la culture et l’actuelle députée du PFLN, Nadia Labidi. En effet, Louisa Hanoune a déclaré avoir répondu «à toutes les questions» de juge et qu’elle a apporté «toutes les preuves» au juge contre les accusations dont elle est poursuivie. Son collègue, et ex député du parti à l’assemblée, Djeloul Djoudi a été aussi entendu ce dimanche matin par le juge dans la même affaire et pour les mêmes accusations. Louisa Hanoune et Djeloul Djoudi avaient accusés l’ex ministre de la culture d’avoir profité de son statut pour accorder entre autres des avantages à sa propre société gérée par des membres de sa famille.