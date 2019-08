Lotfi Nezzar se serait réfugié en Espagne

Lotfi Nezzar aurait rejoint son père, à bord d’un yacht appartenant à son beau-frère Farid Belhamdine, président de la société algérienne de pharmacie. L’embarcation du fils du général Nezzar aurait rejoint la terre espagnole en passant par la célèbre station balnéaire d’Ibiza, située à 200 km des côtes algériennes. Lotfi Nezzar gérant de la société SLC aurait été aidé par Farid Belhamdine, président de la société algérienne de pharmacie. Lui et son père risquent de lourdes peines compte tenu des accusations portées contre eux. Selon les articles 77,78 et 284 du code pénal militaire auxquels renvoient ces accusations, prévoient des peines allant jusqu’à 20 ans de prison et dans certains cas à une peine de mort.