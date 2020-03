Lotfi Nezzar s’attaque à l’ANP

Le fils cadet du général Khaled Nezzar, Lotfi Nezzar, qui fait objet de poursuites judiciaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi que son père, a entrepris une campagne d’acharnement à l’encontre de certains cadres irréprochables de l’Armée nationale populaire (ANP) sur le site d’information Algérie patriotique qui lui appartient. Cette campagne a, selon le site express-dz, pour but de discréditer et de ternir l’image d’une institution qui a sauvé le pays d’une véritable guerre civile, un chaos concocté à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il faut savoir que cette attaque en règle contre certains hauts gradés de l’armée coïncide avec la décision de fermeture de l’une de ses entreprises qui active dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication à savoir : « Smart Link Com SLC ». Cette dernière a été en effet, le 31 Juillet 2019, rappelée à l’ordre par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ex ARPT). L’entreprise est, en fait un groupe composé de SLC Smart Link Communication et de sa filiale Divona, propriété du général Khaled Nezar dont le fils gère le portefeuille. L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques a rendu public en ce temps-là un communiqué de presse dans lequel elle avait tenu à rassurer les clients des deux opérateurs cités précédemment sur la pérennité du service V.SAT et qu’ils pouvaient se rapprocher des opérateurs dont la liste est disponible sur le site électronique de l’Autorité, ou de soumettre une demande directement à l’Autorité; Tout en confirmant les décisions du non-renouvellement de la licence à l’entreprise du général Nezzar. L’article ou la diatribe postée sur Algérie Patriotique, à priori, a pour but, selon la même source, de désigner certains cadres de l’ANP comme les principaux accusés dans des « affaires douteuses » (sans apporter bien évidemment de preuves) pour venir en aide à l’ancienne ministre du MPTTN Imene Houda Feraoun actuellement convoquée par la justice. Pourquoi le fils de Khaled Nezzar s’attaque à une institution qui a fait de son père l’un des militaires les plus éminents de l’histoire de l’Algérie ? Le 06 août 2019, le tribunal militaire de Blida avait délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre de Khaled Nezzar ancien général-major de l’ANP à la retraite et ancien ministre de la défense, figure controversée de la décennie noire (1991-2001) ainsi que son fis Lotfi Nazar et l’homme d’affaire Farid Benhamdine propriétaire d’une entreprise pharmaceutique qui passe pour être l’intermédiaire entre les Nezzar et Saïd Bouteflika. De lourdes accusations pèsent sur les trois personnes notamment complot contre l’Etat et atteinte à la souveraineté nationale, conformément aux articles 77 et 78 du code pénal et de l’article 248 du code pénal militaire.