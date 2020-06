Lotfi Nezzar dément la saisie des biens de sa famille

Lotfi Nezzar, fils de l’ancien ministre de la défense nationale, le général à la retraite Khaled Nezzar, a réagi, jeudi, à l’information faisant état de la saisie des biens de la famille Nezzar. Dans une mise au point adressée au quotidien « Liberté », Lotfi Nezzar a démenti l’information faisant état de la mise sous séquestre des biens de sa famille. L’information sur la mise sous séquestre des biens « entretient sciemment la confusion entre la personne de Khaled Nezzar et la société Smart Link Communication (SLC) qui est une entité distincte », a fait savoir Lotfi Nezzar. « La société Smart Link Communication qui revêt la forme d’une société par actions, les poursuites pénales dont elle fait l’objet sont consécutives au procès politique engagé contre son principal actionnaire. (…) Autre contre-vérité relevée dans votre article, les sociétés qui auraient été “dissoutes”. Or, il n’en est rien.(…). Ni les biens de la famille Nezzar ni ceux des sociétés n’ont été mis sous séquestre. (…). Le rédacteur de l’article confond entre la mesure de gel des comptes de ces sociétés — qui a été ordonnée dans la cadre de l’enquête préliminaire dont elles font l’objet — et une mise sous séquestre qui n’a pas lieu d’être », a-t-il expliqué.