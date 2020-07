Lotfi Nezzar condamné à la prison ferme

Le Tribunal de Sidi M’hamed à Alger a rendu son verdict dans l’affaire de Lotfi Nezzar, fils du général Khaled Nezzar, et sa femme dans un procès lié au blanchiment d’argent. L’accusé en état de fuite en Espagne, a écopé d’une peine par contumace de 6 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars, et mandat d’arrêt international. Le tribunal a également émis un mandat d’arrêt international contre l’épouse de Lotfi Nezzar. Le tribunal a également prononcé le verdict allant de l’acquittement à deux ans de prison ferme à l’encontre de leurs quatre complices, dont trois étaient en détention provisoire. Les mis en cause sont poursuivis pour poursuivis pour blanchiment d’argent, faux et usage de faux et abus de fonction.