Lotfi Nezzar cède ses marchés

L’hébergeur Télécom privé Icosnet vient de récupérer en l’espace de 48h tous les marchés du WIMAX et de l’internet sans fil détenus par la société SLC, appartenant à Lotfi Nezzar, rapportent quelques sources généralement bien informées. La société SLC a fermé précipitamment ses bureaux depuis quelques jours laissant ses clients et même ses travailleurs dans le flou le plus total. Certaines entreprises qui fonctionnent avec le wimax et l’internet sans fil se sont précipitées vers le seul opérateur privé spécialisé dans ce domaine, suite notamment au tweet non authentifié de Khaled Nezzar dans lequel il critiquait avec virulence le pouvoir en place. D’autres sources affirment que la famille Nezzar dans son ensemble se trouve en Espagne où est hospitalisé le père Khaled Nezzar dans un état grave.