Liberté provisoire pour l’homme d’affaires Djamel Serridj

L’homme d’affaires, Djamel Serridj, a été libéré, dimanche de la prison sur décision de la chambre d’accusation près la cour d’Alger. Placés sous mandat de dépôt il y a 5 mois, Djamel Serridj et son frère Tarek, ont bénéficie d’une liberté provisoire après un recours introduits par ses avocats. Réputé proche d’Abdelghani Hamel, l’ex-patron de la DGSN, Djamel Serridj est l’un des plus richissimes hommes d’affaires en Algérie. Il est propriétaires de plusieurs logements haut standing dans les quartiers chics d’Alger. Rappelons que le 22 avril dernier, l’homme d’affaires et PDG du Groupe condor a été remis en liberté provisoire.