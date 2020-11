Levée de saisie sur les biens de Haddad

La cour d’Alger a rendu ce mardi son verdict dans le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad impliqué dans plusieurs affaires de corruption, avec d’anciens hauts responsables, ministres et des membres de sa famille. Le juge a prononcé une peine de 12 ans de prison ferme à l’encontre du principal accusé, alors qu’il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison ferme. Quant aux deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ils ont écopé d’une peine de 8 ans de prison ferme. Pour ce qui est des membres de la famille d’Ali Haddad ; Omar (dit Rebbouh), Amar, Mohamed, Sofiane et Meziane, ils ont été tous acquittés pour les accusations portées à leur encontre dans le cadre de procès, ajouté à cela, le tribunal a levé la saisie de certains biens de la famille Haddad, et du principal mis en cause lui-même. Il s’agit des comptes de Rebbouh Haddad et de plusieurs biens mobiliers et immobiliers d’Ali Haddad. Il s’agit entre autres, de trois lots de terrains et d’un appartement appartenant à l’ETRHB.