Lettre à Monsieur le Ministre de l’habitat

Monsieur Bouhadjar Hadj

Bâtiment U2 n° 685 – Cité des 800 logements

Tigditt – 27000 Mostaganem

Réf : inscription AADL n° 270036473 du 22/09/2013

Objet : Requête urgente

Excellence, suite au bouleversement de ma situation sociale et aux changements intervenus dans ma situation professionnelle, j’ai l’honneur de revenir auprès de votre autorité afin de solliciter de bien vouloir prendre acte de ma présente lettre et intervenir en ma faveur dans ce dossier . A cet effet, je porte à votre connaissance que je suis né le 15/04/1976 à Mostaganem, marié et père de deux enfants, j’exerçais l’activité de taxieur depuis 2008 à Septembre 2016 (profession qui était inscrite dans le dossier initial AADL). Ayant un salaire inférieur au barème requis dans le cadre d’AADL, j’ai introduis un autre dossier auprès du social en date du 07/01/2009 sous le numéro 836/2009. Ensuite, poussé par les difficultés de logement, j’ai introduis une autre demande dans le cadre du LPA en date du 18/05/2010. Les dossiers AADL et LPA m’ont été rejetés sur la base que je ne percevais pas un salaire conséquent et en rapport avec le prix du logement mais ces refus ne m’ont pas été notifié par écrit à ce jour. Le 17/10/2016, j’ai pu avoir un poste d’enseignant et de ce fait, j’ai changé de métier, une profession par laquelle je perçois un salaire de 31.117, 30 dinars, soit un revenu bien meilleur que celui de la profession précédente. Toutefois, j’habite toujours chez mes parents qui ont juste un F3 dans un immeuble du social. Je dispose d’une chambre avec ma femme et mes enfants et j’utilise les mêmes lieux communs que mes parents et mes frères et sœurs. A ce jour, malgré mes réclamations verbales et écrites, mes entrevues avec le chef de daïra de Mostaganem, je n’ai reçu aucun avis écrit que ce soit négatif ou positif et de ce fait je souffre avec ma famille de cette situation car je suis pris entre le marteau et l’enclume et je ne sais plus à quel saint me vouer. Ainsi et de ce qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir intervenir auprès de qui de droit afin d’étudier ma situation pour adjoindre les nouveaux éléments concernant ma nouvelle profession à mon dossier et ainsi m’accorder un logement dans n’importe quel programme afin d’y abriter mes enfants qui grandissent en souffrant de l’exigüité. Comptant sur votre compréhension et dans l’attente de vous lire favorablement, veuillez, croire, Excellence, l’expression de ma profonde gratitude. Le requérant : M. Bouhadjar Hadj