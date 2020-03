Les yeux : une autre porte d’entrée pour le coronavirus

Couplée avec des symptômes respiratoires et de la fièvre, l’inflammation des yeux doit être prise au sérieux. Le coronavirus se transmet via les mains et via des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Mais saviez-vous que la conjonctivite est un signal potentiel du covid-19 ? C’est en tout cas ce que suggèrent plusieurs rapports. « La conjonctive est une muqueuse très fragile par laquelle peuvent passer des virus dans un sens et pénétrer éventuellement dans le corps. Mais à l’inverse, les larmes sont une voie d’expression. Quelqu’un qui porte le virus peut sécréter du virus par les larmes » explique le Professeur Christophe Baudouin, chef de service au centre national d’ophtalmologie à l’Hôpital des Quinze-Vingts. Le port de lunettes de protection est donc primordial pour les professionnels de santé en contact avec des personnes contaminées. Pour le reste de la population, un geste simple suffit : le lavage des mains. Comme le précise le Professeur Christophe Baudoin, « c’est quand même avant toutes les mains qui sont le vecteur principal dans un sens comme dans l’autre du risque de contamination. D’autant plus qu’on ne se méfie pas des yeux et donc effectivement on peut frotter des yeux un peu irrités ou larmoyants et entraîner une contamination ultérieure. » La conjonctivite reste un symptôme extrêmement rare chez les patients atteints de covid-19. Selon une étude menée sur un millier d’entre eux, moins de 1% ont une irritation des yeux.