Les voyageurs confinés aux complexe des Andalouses libérés aujourd’hui

Après la fin de leurs période d’isolement, les 648 voyageurs algériens du navire «El Djazair 2» confinés au complexe des Andalouses seront libres dès aujourd’hui jeudi pour laisser place aux personnes bloquées à Istanbul en Turquie qui devront être rapatriées à partir de demain vendredi vers l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran, affirme une source digne de foi. Le complexe des Andalouses sera dès demain désinfecté pour accueillir les nouveaux arrivants, a-t-on ajouté. Sur ces mêmes colonnes on avait rappelé il y a quelques jours, qu’aucun cas de covid 19 n’a été décelé, après des analyses approfondies effectuées durant la période d’isolement. Le directeur nous a même rassuré que leur séjour s’est bien passé, avec des conditions d’hébergement adéquates et un suivi de près de la part des responsables de la wilaya à leur tête le wali Abdelkader Djellaoui. L’opération du transfert des 648 passagers du navire de transport de voyageurs “Djazair2”, en provenance de Marseille, qui a accosté au port d’Oran, vers le complexe des Andalouses, pour un confinement de 14 jours.

Les véhicules des passagers ont été confinés au niveau du même bateau, en prévision d’une opération de désinfection. L’équipage a été confiné au niveau du navire. Une équipe médicale composée de 10 médecins généralistes, 15 paramédicaux, 2 médecins spécialistes en infectiologie, deux autres en pneumologie, ainsi que deux pédiatres, séjournent avec les passagers, pour assurer le suivi et les soins pendant toute la période du confinement. Deux pédiatres ont été également mobilisés en raison de la présence de 25 enfants et de 3 nouveaux nés parmi les passagers du bateau.