Les visites familiales en prison autorisées

Le Ministère de la justice a autorisé les visites familiales des détenus dans tous les établissements pénitentiaires, à partir d’aujourd’hui, mardi 01er septembre, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. En effet, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux a adressé aux procureurs publics, aux juges d’application des peines et aux directeurs des établissements pénitentiaires d’autoriser les visites familiales. La note du ministère de la Justice a précisé les mesures de précaution à respecter pour prévenir l’épidémie du coronavirus, en fixant le nombre de visiteurs à deux (02) qui seront autorisés à entrer. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à la visite. Le ministère a rappelé qu’il est nécessaire de respecter la distanciation sociale d’au moins un mètre et le port du masque.