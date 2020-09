Les visas turcs expirés ne sont pas remboursables

Le prestataire de visas pour la Turquie en Algérie ‘’Gateway Management’’ a apporté des précisions sur le remboursement et le renouvellement des visas. Dans une déclaration officielle sur son réseau social Facebook, la société turque ‘’Gateway Management’’, chargée de la réception des demandes de visa pour la Turquie en Algérie a révélé que les Algériens ayant obtenu un visa qui n’a pas été utilisé durant la période de la crise sanitaire liée au Coronavirus ne seront en aucun cas remboursés. De même pour leurs visas, ils ne seront pas renouvelés automatiquement. Ainsi, et à travers ce communiqué rendu public ce mardi 08 septembre 2020, le prestataire de visas pour la Turquie en Algérie a informé sa fidèle clientèle que les autorités turques ont décidé de ne pas mettre à jour les visas des détenteurs algériens qui ont obtenu le visa et n’ont pas eu l’occasion de voyager pendant cette période en raison de l’arrêt du trafic aérien.