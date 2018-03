Les tracasseries de l’emploi

De nos jours, le recrutement est devenu un problème pour une grande partie de la population, des ingénieurs, des techniciens, des licenciés, des comptables et autres ne parlent que de l’emploi. Ils n’ont peut-être pas de chance ces jeunes ou c’est possible qu’ils ne connaissent pas les combines… qui sait les autres catégories, qui o nt beaucoup de chance, on parle des gens qui ont des relations. Alors que faire devant cette situation ? N’est-il pas temps de revoir les conditions de recrutement ? Tout en appliquant le Slogan « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ». Le demandeur d’emploi qui n’a aucune connaissance est surpris lorsqu’il entend que X parce que son père est bien positionné, a été embauché au sein de telle ou telle institution. Ce sont là, les propos tenus par la plupart des demandeurs d’emplois, toutes catégories confondus. Mais la solution existe : c’est de traiter tout le monde sur le même pied d’égalité, notamment dans le cadre des dispositifs mis en place au profit des jeunes.