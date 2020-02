Les terrains de Haddad à Mostaganem

Moul Firma vraiment choqué de tous les fusils braqués en direction d’un seul wali à Mostaganem, un seul homme à abattre, vraiment, illogique, qu’en est-il des autres walis qui ont régné sur Mostaganem ? ,murmura Moul Firma. Informé que le mendjel est aux trousses du sinistre homme d’affaires Haddad qui croupit dans sa geôle, Moul firma décide de mener sa propre enquête, pour dénoncer tous les anciens walis qui ont octroyé des projets et des terrains à cet oligarque.

Ne voulant pas avoir un mort sur la conscience, Moul Firma se dirigea vers le Port de Mostaganem, la première destination de tous les membres de l’Issaba ? C’est là, la clé de l’énigme dira Moul Firma à son ami qui l’accompagnait à bord de sa Mazda. Quelques instant plus tard, les deux amis se retrouvent au niveau du rond-point de la douane, la Salamandre, Moul Firma s’arrêta et dira à son ami : tu te rappelles les grands camions qui bloquaient la circulation au niveau de ce rond-point ! Eh bien, c’est la flotte ‘’ASTRA’’ appartenant à la société SPA SAVEM, filiale de l’ETRHV HADDAD ‘’ explique Moul Firma avant de continuer sa route vers le Port. Moul Firma, rangea sa Mazda, non loin de l’entrée du port.

Debout, adossé au mur, Moul Firma pointe du doigt une structure dans l’ancienne poissonnerie du port et dira à son ami : Tu vois cette construction, c’est l’une des sept structures portuaires affectées à Haddad. C’est en 2014 que cette structure d’une superficie de 2600 m2 a été octroyée au patron de l’ERTHV dans le cadre de la concession pour une période de 15 ans renouvelable afin de stocker le bitume importé, et les camions géants dont je t‘ai parlé servaient au transport du bitume, révéla Moul Firma , avant de se diriger vers la zone industrielle de Fornaka.

Une heure après, Moul Firma arrive à la zone de Fornaka. Voilà ! dira Moul Firma à son ami,-qui semble abasourdi par ces révélations, ici Haddad a deux entreprises, l’une spécialisée dans la fabrication de canalisation(BAT), bâtie sur une superficie de 18 360m2 octroyée en 2006 par le wali de l’époque et l’autre ; un terrain d’une superficie de 149 212m², destiné à l’installation d’un parc à bitume offert également par l’ancien wali durant l’année 2006.

Sans prendre de gants, Moul Firma dénonce encore ! Retiens ton souffle mon ami pour entendre la dernière ! Le Sieur Haddad a bénéficié également d’un grand terrain durant l’année 2018. En effet, durant le mois de mars, la société SPA SAVEM de Haddad a bénéficié d’un terrain, (PV d’affectation de terrain d’investissement signé par le wali en date du 11/3/2018), pour la réalisation d’un Showroom atelier de maintenance, stockage de matériels de rechange, distribution de pièces de rechange pour une enveloppe financière de 32, 4 milliards de cts. Et pour te faire perdre la boussole, dira Moul Firma à son ami, je vais te confier un secret : Et saisis bien dans ta cervelle que projet de transfert d’eau potable sur l’axe Mostaganem-Arzew-Oran sur 93 km a été confié en 2005 au groupement constitué par l’entreprise portugaise Teixeira et l’ETRHB de Haddad pour un montant de 9,267 milliards de dinars plus une partie en devises évaluée à 53.8 millions d’euros. Avant de monter dans sa Mazda pour rejoindre son domicile, Moul Firma dira à son ami : voilà tout est clair maintenant, tous les walis qui ont mangé à tous les râteliers de Haddad devaient faire un tour chez le Mendjel !