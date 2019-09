Les secrets de Madame ‘’investissement’’ !

A quelques semaines du mariage de son fils, Moul Frima, rejoint son garçon dans sa chambre pour l’avertir sur la malice des femmes ! Mon fils, lui dit Moul Firma, méfie-toi de la beauté de la femme, méfie-toi de ce bonheur, de ce poison ! Nos ancêtres nous ont averti de cet ange qui se sert de l’homme comme d’un cheval qu’il pique et monte dessus .Et n’oublie pas, mon fils, le dicton de cheikh Abderrahmane Medjdoub : Et toi qui entre au souk des femmes, c’est un souk plein de ruses, elles te montrent un quintal de bénéfice et te font perdre ton capital ‘’Ya Dakhal Souk Nssa Souk Metiar Yaouroulek Men Faida Kountar Oua Yaouadrouelk Rasmalek !’’Conseille Moul Firma à son fils aux portes du mariage. El hadja, qui était près de la porte et suivait la discussion de Moul Firma avec son fils, fait boule de rage et crie au visage de Moul Firma : Ah ! Là mon vieux après 60 ans de mariage tu m’accuses de vipère ! Moul Firma, de crainte de passer une nuit dramatique, tente de réconforter sa vieille, en lui assurant qu’il parlait du style de femme comme madame ‘’Takhlat’’ ou madame ‘’investissement’’ qui se sont servis de monsieur ‘’Bouteille à gaz’’ pour intimider les hommes et servir leurs intérêts personnels! El-Hadja, qui ne comprenait rien à ce que dit Moul Firma, prétexte qu’elle a laissé la marmite sur le feu pour décamper. Moul Firma, toujours en colère, lui dit, tu sais la dernière ! Eh Bien, madame ‘’Takhlat’’ a contacté hier Moul Firma pour arranger un rendez-vous avec le wali, en lui disant qu’elle pourrait parler avec lui pour le recevoir ! Vois-tu, ma vieille, on n’a pas besoin donc du chef de cabinet, du moment où on peut transférer notre demande d’audience via le bureau de madame ‘’Takhlat’’ ! El -Hadja, occupée par sa marmite et l’esprit ailleurs, ne lui répond plus. Mais Moul Firma insiste pour lui raconter l’histoire de son amie, madame ‘’Investissement’’ ! Vois-tu ma chère, madame ‘’investissement’’ chargée de l’investissement de la wilaya se trouve dans de mauvais draps après que l’odeur de ses sandales commence à se sentir par le Mandjal. Retiens bien dans tes oreilles, que madame ‘’investissement’’ est la source des malédictions de tous les walis qui lui ont fait confiance. Cette confiance qu’elle a exploitée à son profit pour s’enrichir sur leurs dos, de l’ancienne wali Zerhouni jusqu’à l’actuel wali ! El hadja, piquée par une mouche quand elle a entendu le mot ‘’riche’’, retourne chez Moul Firma pour entendre la suite ! ‘’WAH, Ya El-Hadja ‘’ lui dira Moul Firma, alors que nous sommes depuis 60 ans dans un F3, madame ‘’Investissement’’ a bénéficié de 3 appartements LSP, à son nom, et au nom de ses sœurs à la cité Larmode, et de deux locaux commerciaux à la cité les Castors au nom de sa sœur, et ce en guise de cadeau pour service rendu à un promoteur repris de justice , sans oublier « l’enveloppe » tous les quinze jours, remise à ‘’LALA’’ pour gérer le dossier d’investissement de ce promoteur. Mon ami d’Alger, ma’ confirmé dit Moul Firma, que ce promoteur grâce au coup de main de madame ‘’investissement’’ a bénéficié en 2018 de deux terrains agricoles, de 20 hectares chacun à Kaouara et Fornaka , d’un terrain pour la réalisation de Bungalows au niveau d’Ouréah, d’un terrain pour la réalisation d’un centre commercial aux Sablettes, et d’un terrain pour la réalisation d’une usine de plastique à Kaouara , ceci sans oublier les petits cadeaux , les parfums, la montre pour femme et la gourmette pour la mission accomplie ! Madame ‘’investisseur’’, n’a pas oublié de servir ses proches en décrochant une convention ‘’droit notarial‘’ pour son père en 2012 avec l’agence foncière ! L’actuel wali devra revoir son entourage, avant qu’il ne soit trop tard lui conseille, Moul Frima !