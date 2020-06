Les responsables et les terrains de Kharrouba !

Il est 8 heures du matin, Moul Firma est assis devant la télé en train de regarder les dernières infos concernant le Covid-19 qui fait ravage dans le monde, quand le téléphone sonne ! Le temps de faire son rituel, prendre son café, lire son journal, avant de répondre au téléphone pour ne pas gâcher sa journée qui s’annonce déjà mal avec cet appel téléphonique inconnu, il se leva de son fauteuil, alluma son cigare et tendit sa main vers son IPhone pour rappeler son correspondant. Une voix sèche et incompréhensible l’informe, qu’il est urgent de faire un tour à Kharrouba !? L’interlocuteur parlait trop vite comme s’il était surveillé ou avait peur d’être remarqué : ‘’ Contactez un certain ‘’Hadj Miloud’’, qui vous attend devant la cafeteria, il vous parlera au sujet d’un responsable muté qui passe son temps à Kharrouba et du chauffeur d’un proche de ‘’ami Saïd’ ’disparu de la scène depuis la chute de Bouteflika, tous les deux ne quittent pas d’une semelle la cité Kharrouba ! ‘’révèle l’informateur avant de raccrocher. Arrivé près de la cafeteria de Kharrouba, morte elle aussi comme les autres commerces rideaux fermés, Moul Firma fixe des yeux un vieil homme bien vêtu, le dos appuyé au petit mur de la cafeteria. Restant sur ses gardes, Moul Firma avance vers lui, ce dernier lui fait confiance avec un sourire caché. Une poignée de mains, quelques mots échangés en marchant, avant d’entamer le sujet pour lequel Moul Firma est venu le voir. Eh bien ! Au sujet de ce haut cadre muté il y’a quelques temps vers une autre wilaya, il passe tout son temps à Mostaganem, tu sais pourquoi, le questionne le vieux bonhomme ? Il avait lui aussi bénéficié d’un lot de terrain à Kharrouba pour avoir étouffé les scandales d’un responsable accusé de détournements de foncier et depuis, ce cadre vient inspecter les travaux de sa villa en cours de réalisation. Egalement, l’ex-chauffeur de la famille de ‘’Moul Stah’’ qui faisait le beau et le mauvais temps, celui qui nommait les directeurs et les chefs de service comme ceux qui occupent actuellement des postes de directeurs à Mascara et Tlemcen. Comme son ami, lui aussi a bénéficié d’un grand lot de terrain à Kharrouba et s’est enrichi sur le dos des pauvres citoyens. Mais, au grand dam de Mostaganem, après la chute de l’Issaba, ce chauffeur qui a été réintégré par une importante institution, le moins que l’on puisse lui proposer comme poste (influent) pour achever les travaux de réalisation du 3 étage de sa villa ! révéla le compagnon de Moul Firma, avant d’ajouter : je peux te montrer tous les terrains de la Issaba à Mostaganem qui ont été détournés et vendus à coups de milliards de cts ; voilà deux lots de terrain d’une superficie de 240m2 chacun appartenant à un ancien directeur et un autre appartenant également à un autre directeur. Ce dernier a été nommé conseiller auprès d’un ministère, et en cette période de coronavirus, on le voit souvent sur les plateaux de télévision parler des pauvres malades …quelle arnaque !’’ dira l’ami de Moul Firma, tout en continuant son récit :’’ il n’y a pas plus tard qu’hier, j’ai entendu parler d’un autre oligarque qui avait bénéficié de l’assiette d’un hangar en plein centre-ville pour le transformer en un superbe centre commercial en R+7. Pourquoi trop parler, cher ami tu n’as qu’à faire un tour près de la Sonelgaz (Plateau La Marine) et se renseigner sur la propriété juridique de l’assiette de ce terrain mitoyen à la Sonelgaz, transformé en promotion immobilière ! conclut le vieil homme. Moul Firma, abattu, murmura avant de partir …mais où est passé donc celui qui a dit Mostaganem ‘’a été vendue’’ !?