Les rendez-vous visas sont détournés et vendus

Le détournement des rendez-vous visas Schengen en Algérie n’est pas une fiction ou un mythe infondé. C’est, malheureusement, bel et bien une réalité scandaleuse qui prive les voyageurs algériens de leur liberté de se déplacer à l’étranger. Les annonces sont diffusées le plus normalement possible sur des plateformes comme OuedKniss et d’autres sites d’annonces consultés massivement par les Algériens sans contrôle des modérateurs et administrateurs de ces sites. Pouvant osciller entre 5000 Da ou 10.000 Da, les prix varient selon les consulats ciblés, les destinations ou les types de visas Schengen.