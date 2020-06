Les remèdes de grand-mère pour soulager les piqûres d'insectes

Moustiques, araignées, aoûtats... Nos grands-mères avaient une multitude de recettes simples pour soulager les piqûres d'insectes. Nos remèdes préférés pour soulager simplement et efficacement les démangeaisons.

Le traditionnel vinaigre blanc et le vinaigre de cidre ont fait leurs preuves pour toutes sortes de piqûres grâce à la forte concentration en acide acétique : appliquez-le pur à l'aide d'une compresse imbibée. Vous pouvez faire la même chose avec du jus de citron(ou utilisez une rondelle que vous maintiendrez sur la piqûre avec un pansement).

LE PERSIL CONTRE LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES

Côté plantes, essayez le persil pour les piqûres de moustiques : écrasez les feuilles pour extraire un peu de suc et frottez doucement (vous pouvez ensuite en laisser sous un pansement). Ou encore, s'il y en a dans votre jardin, testez les feuilles de cassis, ou les fleurs de géranium, que vous froissez toujours aussi au préalable. La tranche d'oignon ou la gousse d'ail coupée en deux ont également leurs partisans.

DU BICARBONATE POUR CALMER L'INFLAMMATION

Pour calmer les démangeaisons, mais aussi la réaction inflammatoire et la douleur, préparez une pâte de bicarbonate (1 cuillerée à soupe avec 1 cuillerée à soupe d'eau), et étalez-la sur la piqûre. Vous pouvez ajouter à cette pâte quelques gouttes de citron ou de vinaigre.

En vidéo : 4 remèdes de grand-mère contre les piqûres de moustiques

LE POIREAU CONTRE LES PIQÛRES D'AOÛTATS

Ces bestioles nichées dans les pelouses n'ont pas leur pareil pour provoquer un gratouillis horrible ! Notamment dans les plis de la peau. Dans ce cas, coupez l'extrémité d'un poireau (côté racines) et passez en frictionnant la partie coupée sur les zones qui démangent. Le poireau ainsi coupé libère un suc qui calme la gratouille et favorise, en plus, le dégonflement des petits boutons boursouflés et rouges. Faute de poireau, rabattez-vous sur du vinaigre. En cas de piqûres nombreuses, vous pouvez aussi prendre un bain en ajoutant dans l'eau un grand bol de vinaigre de cidre, et prélassez-vous un quart d'heure.

UN CHAUD-FROID CONTRE LE VENIN DE GUÊPE OU D'ABEILLE

Tout d'abord, ôtez le dard d'abeille ou de guêpe avec une pince à épiler à bouts crochetés, en l'attrapant à sa base. Puis lavez la plaie à l'eau et au savon, et désinfectez avec un antiseptique.

Et pour ces piqûres douloureuses qui provoquent un gonflement localisé, nos grands-mères avaient l'habitude d'approcher au plus près - en faisant très attention de ne pas brûler !- une cigarette allumée ou la flamme d'un briquet pour neutraliser le venin. Elles avaient raison ! Encore plus efficace, on conseille aujourd'hui d'appliquer d'abord du chaud (avec un sèche-cheveux, par exemple, ce qui est moins risqué...) pendant 2 minutes environ, puis d'appliquer du froid aussitôt après avec une canette sortie du réfrigérateur, ou une poche de glace entourée d'un linge, ce qui calme bien la douleur.

LA CRÈME DUCHARME POUR TOUTES LES PIQÛRES IRRITANTES

La crème du Dr Ducharme a été concoctée à la fin du XIXe siècle par un médecin militaire, pour protéger de divers problèmes cutanés qu'il observait en Afrique. Puis la "Ducharme" comme on l'a appelée, est vite plébiscitée. Son secret : l'association unique de trois huiles essentielles - eucalyptus, litsée et géranium - et de sels minéraux. Ces actifs naturels protègent la peau des agressions extérieures, l'adoucissent, la nourrissent et participent à sa régénération. D'où des vertus cicatrisantes et calmantes étonnantes ! Essayez-la (on la trouve en pharmacie) pour tous les tracas cutanés dus aux piqûres : elle calme petites irritations et démangeaisons de piqûres d'insectes en tout genre, mais aussi d'ortie. Au passage, elle peut également servir pour soulager votre peau sensibilisée par un coup de soleil, ou soigner votre nez irrité en hiver. C'est la crème à tout faire de nos grands-mères !

LE PLANTAIN POUR LES PIQÛRES D'ORTIES

Le plantain, on la trouve partout à la campagne. Prenez une belle feuille, et malaxez-la très fortement avec vos doigts. Puis frottez directement et énergiquement la zone piquée. Si besoin, répétez avec plusieurs feuilles. Mais l'effet se révèle en général très vite magique ! Le plantain a aussi un bon effet calmant sur les piqûres d'insectes. À défaut de plantain, faites confiance au vinaigre.