Les prédictions de Bonatiro critiqués

Des spécialistes de la géologie, des sciences de la terre et le génie parasismique ont réagi aux prédictions de Loth Bonatiro sur un séisme dévastateur bientôt en Algérie. Dans un communiqué rendu public, les spécialistes ont qualifié les prédictions de Bonatiro de «danger national », estimant que ce dernier n’a « aucune qualification en géophysique et encore moins en séismologie ». Pour les spécialistes, la prédiction de Bonatiro d’un séisme destructeur en Algérie est « attentatoire tant aux données de la science qu’aux précautions oratoires que doivent accompagner toute déclaration publique touchant les risques majeurs ». Les signataires du communiqué ont condamné les déclarations de Bonatiro qu’ils ont qualifié d’«irresponsables et dangereuses à même de provoquer des réactions de panique aux conséquences incalculables ». Ils reprochent à Bonatiro de verser dans le « catastrophisme » et de surfer sur l’« état de détresse mentale » des populations, après les séismes qui ont frappé les régions de Mila et de Blida, début août.