Les origines de Coronavirus

Le coronavirus actuel, plus précisément Covid-19, se répand dans le monde entier depuis plus de trois mois. Après un premier mort mi-février, la France a pris en mars des mesures de confinement pour faire face à l’avancée du virus. Mais d'où vient la maladie ? Qui l'a contracté en premier ? Et pourquoi porte-t-elle plusieurs noms ? Voici ce qu'il faut savoir sur les origines de la pandémie.

Selon un bulletin publié le 12 janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les premiers cas lui ont été signalés le 31 décembre 2019 par la Chine. Il existait alors 41 cas d'infection connus. La grande majorité de ces personnes travaillaient ou se rendaient fréquemment sur le marché de gros aux poissons de Huanan, situé dans la ville de Wuhan en Chine, à 850 kilomètres à l'ouest de Shanghai. Un marché fermé par les autorités chinoises dès le 1er janvier 2020.Toujours selon le bulletin publié par l'OMS, l'apparition des premiers symptômes pour ces malades a débuté le 8 décembre 2019. Plus récemment, le South China Morning Post a toutefois révélé que les premiers cas d'infection dateraient de la mi-novembre. La quête du « patient zéro », premier humain touché, est toujours en cours.

De quel animal vient-elle ? Chauve-souris, pangolin… Les hypothèses autour de l'origine du Covid-19 sont multiples. Depuis le début des études scientifiques, de nombreuses similitudes ont été constatées entre son virus et des coronavirus prélevés sur des chauves-souris. Toutefois, celui-ci pourrait avoir été transmis à l'homme par un animal intermédiaire. L'hypothèse du serpent a été écartée rapidement. Début février, des travaux effectués par une équipe scientifique chinoise indiquaient que le pangolin, un mammifère couvert d'écailles et très populaire en Chine, était le principal « suspect ». En 2002-2003, l'épidémie de SRAS a trouvé son origine chez la civette, animal contaminé lui-même par une chauve-souris. Une chose est sûre : le Covid-19 actuel se transmet bien d'homme à homme.

Le terme coronavirus désigne une famille de virus provoquant des infections des voies respiratoires, la plupart du temps bénignes pour l'homme et l'animal. Le nom exact de la maladie qui sévit en France et dans le monde depuis décembre 2019 est « Covid-19 » pour Corona (Co) virus (vi) disease (d), qui signifie maladie en anglais, et 19 pour désigner l'année de détection. Un autre nom apparaît régulièrement : « SARS-CoV-2 ». Il ne s'agit pas de la maladie, mais de l'agent pathogène qui se transmet d'humain à humain. Établi par un comité international chargé de la classification des virus, celui-ci fait référence au « SARS-CoV ». Ce dernier est le virus qui a entraîné la maladie « SARS » (NDLR : en anglais, syndrome respiratoire aigu sévère) apparue en 2002 et 2003 et à l'origine de plusieurs centaines de morts en Asie.