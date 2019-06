Les manifestations du 22 février au 21 juin 2019 : ayons confiance en l’avenir de l’Algérie éternelle

1.-Ne soyons pas pessimiste vis à vis de la situation actuelle où notre jeunesse et l’ANP/ forces de sécurité ont montré une maturité sans faille, excepté quelques cas de dépassements tout à fait normal du fait de l’ampleur des manifestations à travers les 48 wilayas du 22 février au 20 juin 2019 qui ont été pacifiques, malgré que certains esprits mal intentionnés ont voulu lui donner une autre dimension. Car ces manifestations ont regroupé des millions (certaines données avançant entre 15/20 millions au total) ont montré la vitalité de la population algérienne dont sa jeunesse, et non quelques milliers dans certains pays où la casse a eu lieu avec des affrontements violents avec les forces de sécurité. Des diplomates et personnalités rencontrés lors de mon passage à Paris les 19/20 juin 2019 m’ont fait part de leur admiration tant pour ce peuple que de nos forces de sécurité pour la maitrise de la situation et pronostiquent un avenir meilleur pour l’Algérie dans la voie démocratique. Et sous réserve qu’il faille impérativement dépasser le statut quo actuel mortel pour le devenir du pays avant la fin de l’année 2019 par des élections transparentes appartenant au futur président d’engager les véritables réformes sur la base d’un programme qui aurait été adopté par la majorité de la population algérienne. La minorité devra se plier à la volonté de la majorité et le futur pouvoir rénové devra tenir compte des propositions de l’opposition également rénovée, pour se corriger. Le dialogue productif avec des concessions de part et d’autres au profit exclusif de l’Algérie, est la seule vie de sortie de la crise actuelle. Une longue période de transition conduira le pays forcément vers la dérive économique et sociale et donc à la déstabilisation de l’Algérie ( voir nos propositions de sortie de crise parues entre février et juin 2019 www.google.com). Comment dès lors ne pas mettre en relief parallèlement le discrédit tant des partis du pouvoir que ceux de l’opposition vivant dans des salons climatisés et des organisations de la société civile vivant sur les plateaux de télévisons, atomisées, incapables de servir d’intermédiations politiques et sociales Etat-citoyens. D’où l’importance d’une profonde restructuration du partis et de la société civile sur la base de nouveaux réseaux.

2. La manne pétrolière a permis à l’Algérie d’effacer sa dette extérieure et d’engager des dépenses d’infrastructures, non par le travail et l’intelligence mais grâce à la rente des hydrocarbures. C’est un acquis pour le pays il faut le reconnaître. Mais ce modèle a atteint ses limites comme par le passé, devant se revoir les programmes actuels marqués par la mauvaise gouvernance (corruption- mauvaise gestion) une dépense publique sans précédent sans contrôle, avec la naisse d’une oligarchie rentière non productrice de richesses. Le schéma directeur «des industries industrialisantes» des années 70 est mort, étant bien placé puisque ayant été directeur d’Etudes au ministère de l’Industrie et de l’Energie entre 1974/1979. Le schéma directeur de la production en substitution aux importations est frappé de désuétude, s’orientant vers un nouveau modèle de croissance mondial avec la quatrième révolution économique qui est irréversible entre 2019/2030. Il faut dorénavant miser sur l’investissement immatériel qui manque cruellement au pays. Sans cet investissement, l’Algérie peut investir autant de milliards de US$ sans connaître de développement voire régresser Il s’agit de réunir les conditions pour attirer les meilleurs cadres de la nation pour transformer notre diplomatie, notre administration et notre économie en moteur du développement. La formation continue doit être généralisée à tous les niveaux et l’ordre de mérite devenir le levier de la promotion sociale Les expériences historiques montrent clairement que les richesses naturelles n’ont pas d’effet direct sur le niveau de développement et que l’on construit une société développée d’abord sur les valeurs morales L’Algérie doit impérativement recomposer ses valeurs et ses principes pour reconstruire une société moderne et ouverte à la culture et au développement économique, technique et social autour d’un projet de société qui donne espoir à une jeunesse désabusée. D’où l’importance d’une gouvernance centrale et locale rénovée fondée sur un système participatif et qui appelle aux compétences algériennes locales et celles établies à l’étranger. C’est ainsi que l’on donnera aux algériens l’envie de construire ensemble leur pays et d’y vivre dignement et harmonieusement, de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de la République, de préserver les libertés individuelles et consolider la cohésion sociale à laquelle je suis profondément attachée.

3. J’ose imaginer une Algérie où les nouvelles générations vivront confiantes et heureuses dans leur pays et où nous assisterons à un retour volontaire progressif des cadres expatriés. Pour cela, l’Algérie doit impérativement élaborer une stratégie d’adaptation avec réalisme qui sera l’œuvre des acteurs économiques , politiques et sociaux, tenant compte de la nouvelle transformation du monde, loin de l’ancienne vision bureaucratique, de croire que des lois et des nouvelles organisations déconnectés des réalités locales et internationales, sont la solution miracle, alors qu’il s’agit de s’attaquer au fonctionnement de la société. Le grand problème pour l’Algérie est de s’adapter au grand défi de la mondialisation afin de construire une économie hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales. Depuis des décennies tous les pouvoirs ont eu pour objectif l’après hydrocarbures. Après plus de 50 ans avec les dérivées 97/98% des recettes en devises proviennent toujours des hydrocarbures et ce faute de vision stratégique d’adaptation au nouveau monde, du fait de rigidités culturelles et politiques des tenants de la rente. Ces derniers qui propagent un discours soit disant nationaliste, voient l’ennemi extérieur partout, discours populistes d’une autre époque, auquel aucun algérien ne croit. Or avec la forte consommation intérieure l’épuisement pour l’Algérie est dans moins de 10/15 ans, devant éviter de vivre éternellement sur l’illusion de la rente éternelle. D’où l’importance d’un nouveau modèle de consommation énergétique devant éviter l’erreur de fonder la stratégie sur un modèle de consommation énergétique linéaire. Or ces questions d’actualité sont souvent éludées dans les débats politiques et je ne puis cacher ma grande inquiétude pour notre pays si on ne résout pas la crise politique avant la fin de l’année 2019 et si nous n’entreprenons pas immédiatement des réformes structurelles permettant un Ré-Engineering profond de l’Algérie , condition d’ atténuation des tensions sociales et éviter le retour au FMI horizon 2022.. Je suis convaincu que la bonne gouvernance devra accompagner les changements sans précipitation, en associant des algériens de diverses sensibilités et compétences, y compris les non résidents. L’Algérie sera sauvée par le génie des Algériens et tant qu’on n’adhérera pas à ce principe de base nous vivrons une errance économique et politique avec le risque d’un statut quo qui risque de conduire droit le pays au FMI entre 2018/2019 avec l’épuisement inéluctable des réserves de change.

4. Evitons tant la sinistrose que l’autosatisfaction. Tout pouvoir devra accepter les critiques productives, personne n’ayant le monopole du nationalisme, et donc être attentif aux propositions de toutes les composantes de la société. L’Algérie dispose de compétences suffisantes même à l’étranger pour s’en sortir à condition de développer une stratégie économique basée sur nos capacités propres, d’opérer les choix judicieux avec nos partenaires étrangers et enfin d’utiliser nos richesses pour un développement durable. Se mentir les uns les autres ou se cacher la réalité nous entraînera irrésistiblement vers d’autres épreuves tragiques qu’aucun algérien patriote ne souhaite. En économie le temps ne se rattrape jamais. Toute Nation qui n’avance pas, en ce monde turbulent et instable en perpétuel mouvement recule et le temps presse pour redresser le bateau Algérie et l’éloigner de la zone de tempête que certains experts occidentaux lui prédisent. Pour cela nous devons procéder sans complaisance à un examen très lucide de la situation et dresser le cas échéant un constat d’échec pour mieux réagir dans plusieurs segments de la vie économique et sociale tels: éducation-formation, santé, stratégie industrielle réaliste, modernisation de l’agriculture, culture financière des acteurs économiques, efficacité de l’administration, relance et croissance des entreprises, réduction des déséquilibres régionaux et inégalités sociales, formation civique et politique de la jeunesse et tant d’autres domaine.

En résumé, j’ose imaginer une Algérie où les nouvelles générations vivront confiantes et heureuses dans leur pays et où nous assisterons à un retour volontaire progressif des cadres expatriés. Je crois fermement que le peuple algérien a d’énormes ressources en lui-même et sera capable de réagir à l’instar d’autres peuples qui ont su conjuguer la modernité et son authenticité par un changement de type de gouvernance. J’ose espérer que face aux événements actuels internes et à la nouvelle révolution économique qui s’annonce irréversible, que le peuple algérien qui a d’énormes ressources en lui-même, sera capable de réagir à l’instar d’autres peuples qui ont su conjuguer la modernité et leur authenticité, sous réserve d’un changement radical de type de gouvernance et en donnant le primat aux compétences, l’émancipation par le travail, loin des intérêts rentiers, source d’immobilisme et de régression économique et sociale.