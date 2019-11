Les malheurs de Bouteflika poursuivent Benflis ...!



On pourra grâce à ce petit écrit faire la connaissance de Benflis, qui sera peut-être bientôt le Président de l’Algérie. Si la vengeance était l’outil de Bouteflika d’éliminer tous ceux qui s’opposent à lui, il les chassait du pouvoir, comme il l’a fait avec Benflis et Yasmina Khadra, pour avoir osé se mesurer à lui et le rivaliser dans la course présidentielle.

Le fait d’exercer une fonction de cadre d’Etat, est devenu aussi un malheur qui pourchasse ces cadres éjectés de haine par l’ancien raïs, même après son départ ! Cette haine contre Bouteflika qui alimente la colère des algériens et plus particulièrement les jeunes du Hirak, se transforme à l’ère de l‘élection présidentielle en une arme contre tous ceux qui ont gouverné à l’ère de Bouteflika…

Et c’est ainsi, après tous les malheurs qu’a vécus Benflis durant la période de l’ancien Président, son éviction du gouvernement et du FLN, et l’éviction de tous ses fidèles des postes de responsabilité et la fraude aux élections, le malheur le poursuit encore et sans relâche, deux fois candidats malheureux aux élections présidentielles 2004-2014 et une nouvelle offensive médiatique au cœur de la campagne médiatique de la présidentielle 2019 , un conte de fée, d’histoires enchantées, réalisé par Bouteflika et raconté aujourd’hui par les mouches électroniques des enfants de Bouteflika !

Mais comme on dit, celui qui cherche la vengeance devrait creuser deux tombes ! La première tombe est déjà creusée pour la Issaba de l’ancien rais et la deuxième sera creusée, le 12 décembre 2019, pour les enfants de l'Élysée qui vantent l’ingérence étrangère de l’EU en Algérie..!

Après leurs démissions du devoir de citoyenneté, sans honneur et sans abris, errants comme des SDF dans les rues en France et en Angleterre ,ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que de s’accouder à un bar pour siroter du whisky aux frais des politicos et des services secrets Français, et mener des campagnes de propagande honteuses et hideuses contre leur propre pays.

La dernière mission, qui leur a été confiée, est de s’attaquer à Benflis en l’accusant d’avoir loué une villa appartenant à la famille du président déchu, une rumeur qui a été vite démentie par la direction de campagne d’Ali Benflis. Les malheurs du pauvre Benflis, n’en finissent pas, même avec un Bouteflika hors-jeu, son fantôme à ‘’Val De Gras’’ le pourchasse encore !

Ces salariés de Qatar qui empochent chaque mois leurs salaires via la Tunisie s’affichent en nouveaux mercenaires, empoisonnent, à longueur de journée, l’espace bleu Algérien, par leurs rumeurs et leurs mensonges, dans le but de chahuter le rendez-vous électoral, et semer le doute au milieu des algériens. Les pauvres noyés dans leur alcool, le seul remède pour calmer leur défaite et leur débauche, ils sont payés pour faire la sale besogne pour payer leur alcool !





Belkacem .B

