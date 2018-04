Les malades, encore otages de la surenchère

Le conflit qui oppose les médecins -résidents à leurs deux ministères de tutelle s’enlise de plus en plus depuis la rupture du dialogue à la fin février, et tend à finir en bourbier, depuis que le ministre de la santé à trancher sur la question du service civil qui ne peut être dissous, et qui demeure obligatoire. Pour toute réponse, les médecins ont opté pour un durcissement du ton, en recourant en fois, à la marche. Malheureusement, ce bras de fer ne semble point arranger les choses dans les milieux hospitaliers, où les prestations deviennent de plus en plus insuffisantes et ne répondent presque plus aux attentes des patients. Les seuls victimes de cette grogne sociale, demeurent les malades, qui sont contraints a supporter leurs maux et a prendre patience en attendant que les partenaires engagés dans cette bataille qui ne veut plus prendre fin. Certains de souffrants sont obligés d’attendre le passage de certains résidents, retenus pour des raisons de grève. D’autres se voient encore reporter des rendez-vous médicaux, pour absence de ces futurs médecins spécialistes. Face a cette situation si déplorable, qui pénalise davantage le malade, en le privant de meilleures prestations médicales, n’est-il pas, plus sage de mettre un terme à ce bras de fer, et surtout tenter d’en finir avec toutes surenchères pour le bien des malades qui ne peuvent que souffrir, en attendant des jours meilleurs .