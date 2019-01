Les inondations, encore des épisodes de peur !

Le mauvais temps semble être reparti cette année encore, avec son sinistre cortège de récoltes dévastées, de maisons effondrées, de voies de communication coupées, de villages isolés du monde et de victimes humaines ! Encore des épisodes de peur et d’insécurité accentués par un intense sentiment d'impuissance pour les populations désavantagées fixées aux abords des oueds dans différentes wilayas du pays. L’hiver pour les Algériens est devenu synonyme de catastrophe qui menace leur vie. Quelques gouttes de pluie et les rues se transforment en oueds ! Les inondations en Algérie font partie des dix risques majeurs auxquels est confronté le pays qui connaît épisodiquement des phénomènes de crues et d’inondations, se manifestant ainsi de façon catastrophique constituant une contrainte pour les activités et une entrave pour le développement économique et social. Plusieurs régions de notre pays sont régulièrement menacées par ces catastrophes naturelles dont les impacts sont souvent intensifiés par d’autres facteurs qui aggravent les effets des crues tels que: l’urbanisation anarchique par l’occupation des zones inondables et la défaillance des réseaux d’eaux pluviales. Par conséquent, des inondations dramatiques ne sont pas toujours liées à des situations météorologiques exceptionnelles, mais dans beaucoup de cas, elles surviennent lors d événements pluvieux ordinaires et saisonniers. ! Des exemples récents sur ce phénomène, à Annaba, Bouira et Tizi Ouzou, où des dégâts matériels et des pertes humaines ont été enregistrés lors de ces dernières 48heures, alors que l’année 2018 a été marquée par des inondations similaires au mois d’avril, ayant touché plusieurs villes des hauts plateaux (Batna, Tiaret, Tissemsilt et Sidi Bel Abbes et Sétif qui a été la plus affectée par des inondations meurtrières. Relevant que l´Algérie est confrontée, ces dernières années, "aux effets dévastateurs des inondations qui affectent aussi bien le nord que le sud du pays", une stratégie de lutte contre les inondations a été élaborée par les services concernés permettant l´identification d’un total de 689 sites à risque définissant un plan d’action multisectoriel précis à différents niveaux national, régional et local pour la lutte contre les inondations sur l’ensemble du territoire national. Cette stratégie va élaborer un véritable plan pour protéger les villes contre le risque des inondations, en modernisant les réseaux d’assainissement et de collecte des eaux de pluies, en révisant les normes régissant ces ouvrages, vitaux et stratégiques, pour éviter de nouveaux drames et les pertes occasionnées à l’économie par la négligence et le laisser -aller.