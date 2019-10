Les heureux et les malheureux !

Un jour, un coup de vent a fait tomber le dossier du foncier qu’avait, Moul Firma, entre les mains. Toutes les feuilles ont volé sur le trottoir et tout le monde a cru voir un fantôme en centaines de papiers. Les feuilles éparpillées dans l’ensemble de la rue et le trottoir, et les passants les fixaient du regard. Quelques choses ne tournait pas rond, Moul Firma, non plus. Quelques jeunes interceptaient, quelques feuilles volantes, et Moul Firma qui craignait, qu’ils soient brulées par le feu qui surgit de ces documents, criait, halte au feu, c’est un dossier brulant ! Un vieux retraité des services de passage, intercepte, l’un des documents, et fut sidéré par le contenu, il est devenu tout rouge et la peur sur son visage était drôle à voir ! Horrifié, après avoir lu quelques passages du contenu, le vieux engueula Moul Firma, comment peut tu laisser des documents officiels à l’air libre ? Moul Firma lui fait savoir qu’il a inventé volontairement ce genre d’incident : la polémique-spectacle pour que tous ceux qui croient que les publications de Moul Firma sur le ‘’Fassad’’ sont de la fiction, lisent les documents ‘’preuve à l’appui’’ ! Le lendemain, ce sont les responsables qui ont la gueule de bois. Et à l‘intérieur des hémicycles, c’est l’agent ‘’007’’ qui fut recruté en urgence pour découvrir la source de Moul Firma ! Le soir c’est les Facebookeurs qui ont mal au dos, et commencent déjà à lâcher leurs bombes sur Moul Firma. Ils ont vu les documents sur les trottoirs, mais ils n’ont pas vu les trottoirs ! Ils ne se sont pas fatigués de chercher à savoir combien de milliards ont couté ces trottoirs ! Ils ont vu les feuilles accrochées sur les petits palmiers mais ils ne se sont pas demandés qui a apporté ces palmiers et avec combien de milliards ?Ils ont vu les feuilles jonchant la route, mais ils ne se sont pas questionnés pourquoi on refait le bitumage des routes neuves et avec combien de milliards ? Moul Frima est convaincu que ce n’est pas les routes qui sont bétonnées mais la société civile qui est cimentée ! Moul Firma, voyant le vieux focaliser sur son allocution, il l’invite à lire le contenu du document qui est entre ses mains. Le vieux perturbé, entre ses mains dans sa poche, les mains tremblées il retire ses lunettes, et commence à lire : ‘’Document N° 04 du 10/01/2018/ étaient présents à la réunion d’investissement pour l’examen des demandes et l’octroi des terrains d’investissement, le premier bénéficiaire, ce n’est pas important quelqu’un qui a eu 4000m2 pour la réalisation d’une unité de fabrication de tissu, allant au deuxième, ah ! Ça oui … l’ex-briqueterie –ECBM, d’Ain Nouissy, qui employait des centaines des enfants de la région, d’une superficie de 30.888 m2, attribuée à un particulier très connu par ses relations pour en faire une usine de fabrication de sacs d’emballage en papier et pour employer seulement 58 travailleurs mais qui va gagner des milliards, cette même personne avait déjà bénéficié d’un grand terrain à Ouled Bachir près de Souk Ellil et de l’ancien siège des bureaux d’études de la wilaya sis ‘’La Remonte ‘’ !Je reviendrais sur son sujet, martèle Moul Firma, avant d’inviter le vieux à reprendre la lecture : Le vieillard fixe avec son pouce les lunettes qui tremblotent sur son nez et continue : il y’a un accord de principe pour octroyer 4000m2 pour la réalisation d’une école privée à côté de la cité AADL au niveau des chemin des crêtes ! Très vite Moul Firma, lui coupe la parole : mais comment ça se fait ? Je connais un professeur d’université à Mostaganem qui avait demandé le même terrain pour y construire un lycée privé et ils lui ont refusé sous prétexte, l’Etat ne donne pas de terrain pour ce genre d’investissement, il faut qu’il achète lui-même le terrain : Quel malheur réplique Moul Firma, ni enchères, ni affichage ni rien …laisses tomber nous continuerons la suite demain Inchallah !