Les gisements d’uranium en Algérie bientôt réouverts

L'Algérie, pays exportateur de pétrole et de gaz, prévoit de développer d'autres ressources naturelles comme l'uranium, l'or ou le phosphate, grâce à des investisseurs étrangers une fois la crise sanitaire due au coronavirus finie, a annoncé le président de République Abdelmadjid Tebboune vendredi. L'économie du pays repose toujours sur les recettes de l'énergie, malgré les promesses de mener des réformes et de développer les secteurs non liés aux hydrocarbures. "Le coronavirus a gelé certains plans et projets. Mais ces plans seront mis en chantier dès que la crise sanitaire sera finie" a déclaré Tebboune devant des patrons de presse. "Plusieurs ressources restent intactes comme l'uranium, l'or et le phosphate. Nous sommes prêts à développer ces secteurs avec l'aide de partenaires étranger." Rappelons que l’ancien ministre de l’Energie et des Mines, monsieur Chakib Khelil avait révélé, dans une déclaration datant de septembre 2009, (toujours disponible sur internet) que « le sol algérien recélerait environ 29.000 tonnes d’uranium, minerai de base de l’énergie nucléaire ». La presse économique internationale fait épisodiquement part de l’existence d’importants gisements d’uranium en Algérie. Les sites de Timgaouine, Abankor et Tinef localisés dans l’extrême sud-est du pays sont les plus souvent cités. Quand on sait que la quantité d’énergie qu’on peut tirer d’une boulette d’uranium équivaut à 5200 mètres cubes de gaz naturel, on mesure l’importance de cette manne pour un pays qui doit, sans trop tarder, diversifier ses sources d’énergies. Les gisements d’uranium répertoriés par le ministère de l’Energie ne seraient pas des découvertes récentes. Ils ont tous sans exception, été mis en évidence dans les années 70 et 80, mais le coût d’extraction avec les moyens et la technologie de l’époque étaient trop élevé (autour de 50 dollars la tonne) pour en faire une industrie compétitive à l’exportation. Le coût de production était en effet excessivement fort par rapport au prix du marché qui ne dépassait guère 30 dollars. L’extraction de ces filons d’uranium étaient de ce fait reléguée aux calendes grecques.