Les gestes à bord d’un avion pour éviter de tomber malade

Les vols regroupant un grand nombre de personnes, les experts reviennent régulièrement sur les règles à respecter dans l’avion et indiquent qu’il est toujours préférable de réserver un siège près du hublot et de garder la ventilation ouverte en toute circonstance. Les cabines d’avion représentant un espace restreint, elles peuvent facilement devenir un terrain fertile pour les germes. Et avec des dizaines, voire des centaines de passagers à chaque vol, ils peuvent se propager très rapidement. L’une des façons les plus simples d'éviter de tomber malade à bord d'un avion est de toujours garder la ventilation ouverte, même s'il fait froid, rappelle le Daily Express. «Le flux d'air dans un avion ne fonctionne pas nécessairement d'avant en arrière ou d'arrière en avant […] En règle générale, l'air que vous respirez et auquel vous êtes généralement exposé se situe entre deux et cinq rangées autour de votre siège», indique le journal, reprenant une déclaration à Travel+Leisure de Mark Gendreau, spécialiste de la propagation des maladies infectieuses. Par conséquent, garder un flux d'air frais constant dirigé vers soi aiderait à éloigner les germes présents dans l'air. Pour minimiser les risques de tomber malade, les chercheurs de l’université américaine Emory affirment que le meilleur siège à réserver dans un avion pour éviter autant que possible les germes est celui situé près du hublot. Cela permet notamment de réduire le contact avec les passagers circulant dans le couloir. Toutefois, il est vivement déconseillé d’appuyer la tête contre le hublot, car personne ne sait combien de personnes ont toussé ou éternué sur la surface. Une autre étude financée par Boeing en 2018 révèle que les chances d’attraper un virus montent à 80% en cas de présence d’un passager malade à côté de vous, note le Daily Express. Dans ce cas-là, être assis près du hublot n’offre aucun avantage.