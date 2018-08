Les français dirigent 20% des entreprises algériennes

Le centre national des registres de commerce informe qu’une majeure partie de la main-d’œuvre en Algérie est étrangère, principalement Française, Syrienne, Égyptienne et chinoise. Il existe 13 407 commerçants étrangers en Algérie qui exercent de façon légale et qui détiennent un registre de commerce en fin 2017. 10 983 entreprises et 2424 personnes qui travaillent de façon individuelle. Les nationalités des dirigeants qui dominent les marchés sont respectivement : français avec 19.22%, Syrienne avec 11.27%, Turque avec 9.54% et Chinoise avec 8.70%. Dans le cas d’étrangers ayant investi individuellement et de façon indépendante, c’est la nationalité Syrienne qui arrive en première position avec 29.37 %, puis la Tunisienne avec 26.24%, Marocaine avec 15.31% et enfin l’Égyptienne avec 7.59%.