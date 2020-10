Les forces pour la réforme en rangs dispersés

Les membres de l’Initiative des forces pour le changement sont dans l’incapacité d’adopter une position commune sur le contenu du projet de la révision de la Constitution. Bien que la tendance générale au sein de l'Initiative tende vers le ‘’oui’’, il a été décidé que chaque composante ou compétence nationale prendrait sa position sur le vote avec ‘’oui’’ ou ‘’non’’ en se référant à ses institutions ou selon ses convictions », a expliqué l’Initiative dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion. Cette Initiative est constituée autour de deux anciens candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, en l’occurrence le président du Front El Moustakbal Abdelaziz Belaïd et le président du mouvement islamiste El Binaa, Abdelkader Bengrina. Elle a pris toutefois le soin de préciser que « tous les membres affirment que la voie et les objectifs de l'Initiative des forces nationales pour la réforme s'étendent sur un champ plus large que la position liée au référendum sur la Constitution, et nous continuerons à lutter pour des réformes qui répondent mieux aux aspirations du peuple algérien ». L’Initiative n’a pas manqué de demander aux autorités de rattraper et clarifier certaines réserves et préoccupations légitimes exprimées par les différentes forces nationales à propos de l’élaboration des lois issues de la Constitution si elle est approuvée par le peuple algérien. Et de dénoncer les pratiques de l'Autorité indépendante d’organisation des élections pour avoir fixé les parties qui ont le droit de participer à la campagne électorale en faveur du référendum, estimant que cela est « contraire à l'approche de la nouvelle Algérie » qui est restée « otage des pratiques du système corrompu ». L’Initiative des forces nationales pour le changement a appelé les Algériens à participer massivement au référendum, tout en insistant que les membres préserveront l’action commune dans le cadre de la plate-forme qu’ils ont adoptée et qui s’inscrit dans le processus constitutionnel pour le règlement de la crise.