Les exportations de Gaz vers l’Espagne en baisse

Après avoir été le principal fournisseur de l’Espagne au premier semestre 2020 en gaz, l’Algérie a vu ces exportations chuter à des niveaux très bas. Une situation ponctuée par l’effondrement des prix sur le marché mondial. Au premier semestre 2020, l’Algérie a été le principal fournisseur de l’Espagne avec 21% de l’approvisionnement de ce pays. L’abondance du gaz naturel sur le marché mondial et la baisse de la consommation survenue suite à la crise sanitaire a entrainé un net recul des importations algériennes acheminées principalement par gazoduc. L’Espagne opte désormais et plus souvent au gaz transporté par bateau et acheminé à partir de marchés plus éloignés. Les raisons de ce changement de marché résident essentiellement de l’intérêt que porte l’Espagne gaz naturel liquéfié (GNL), et du prix meilleur par rapport à celui des contrats à long terme qu’elle a signé avec son partenaire algérien.