Les erreurs du port d’un masque selon les médecins

S’il n’est pas porté correctement, le masque de protection peut non seulement être inefficace, mais il risque de surcroît d’être nocif pour la santé, a fait savoir une médecin russe. En cette période d’épidémie de Covid-19, les démarches à suivre pour mettre et porter un masque ont été rappelées au journal russe Vetcherniaia Moskva par la médecin Anna Chelpiakova. Ainsi, un masque ne doit jamais être descendu sur le menton ou le cou, étant donné que sa partie extérieure pourrait alors toucher la partie intérieure et ouvrir un accès à l’infection. «Lors d’une inspiration ou d’un contact avec l’orifice buccal, la langue ou le nez, le virus plongera dans votre "monde intérieur"», a-t-elle expliqué. Le masque ne doit être pris que par les élastiques après s’être désinfecté les mains, a poursuivi Anna Chelpiakova. L’une des plus grosses erreurs est de traiter le masque à l’alcool ou aux huiles essentielles, ce qui risque de provoquer des brûlures des muqueuses. Avant de mettre un masque, il est utile de se nettoyer le nez avec un antiseptique ou une pommade antivirus. Elle a également fait remarquer qu’il existait différents moyens de protection individuelle. Mis à part les respirateurs, les meilleurs masques sont ceux qui sont munis d’une pièce en fil de fer pour les pincer au niveau du nez afin qu’ils «collent» au visage et ne laissent pas passer l’air. Toujours selon Anna Chelpiakova, un masque ne peut être porté que deux heures tout au plus, après quoi il doit obligatoirement être jeté. En outre, il doit être mis à la poubelle s’il est devenu humide. Si l’une des faces du masque est colorée, celle-ci doit être placée à l’extérieur. Un autre médecin, Timour Pesterev, avait précédemment déclaré à la chaîne Moskva 24 que si la présence dans la rue devait durer, il fallait emporter des masques de rechange. En outre, il est possible d’employer des masques réutilisables, mais ceux-ci ne doivent être portés eux aussi que deux heures, après quoi ils doivent être placés dans un conteneur hermétique et lavé et repassé. Pour ce qui est des gants jetables, ils peuvent être portés pendant assez longtemps, mais il ne faut pas oublier qu’il est interdit de se toucher le visage avec les mains, a-t-il souligné.