Les effets bénéfiques du café pour la santé

Boire trois à quatre café par jour réduit les risques de morts précoces et permet de prévenir certaines maladies. Long ou serré, le café est bon pour la santé ! C’est ce que révèle une étude menée à l’université de Southampton sous la direction de Robin Pool, spécialiste de santé publique, publiée dans la revue British Medical Journal. Elle compile les résultats de plus de 200 études précédentes (méta-analyse). Les scientifiques recommandent de boire trois à quatre tasses de café par jour (sauf pour les femmes enceintes ou les individus sujets aux fractures), pour réduire les risques de diabètes, de maladies du foie, de démence, voire de la survenance certains cancers. Cette publication n’est pas la première à démontrer les influences bénéfiques du café. Depuis une dizaine d’années de nombreuses études ont confirmé les effets positifs du café sûr, entre autres, la prévention du cancer ou des maladies cardio-vasculaires. Une étude américaine publiée le 11 juillet 2017 révélait que les personnes qui buvaient une tasse de café par jour avaient un risque réduit de 12% de décéder pendant la durée de l’étude par rapport à celles n’en buvant pas, un niveau qui a atteint 18% pour celles consommant trois tasses par jour. Les causes des décès avaient été pondérées en fonction du tabagisme et d’autres facteurs confondants. La consommation modérée de café (3 à 4 tasses par jour) protège contre le développement de nombreux cancers. «Globalement, les effets du café divergent selon les cancers. Dans certains cas, le café n’a aucun effet, mais dans d’autres, il est protecteur. Il n’y a pas de cas où le café est un facteur aggravant le risque de développer un cancer», explique le Dr Astrid Nehlig, directrice de recherche à l’Inserm et auteur du livre «Café et santé, tout sur les multiples vertus de ce breuvage». Dans une étude publiée en 2011 dans Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, par exemple, des chercheurs d’Harvard affirment que boire 4 tasses ou plus de café par jour est lié à une réduction de risque de 25% de développer un cancer de l’endomètre. Boire entre 2 et 3 tasses par jour réduit ce risque de 7%. Dans l’étude publiée par la revue Annals of Internal Medicine, menée aux États-Unis sur plus de 185.000 adultes, les auteurs ont constaté un lien entre une plus grande consommation de café et un risque plus faible de mortalité résultant d’une maladie cardio-vasculaire, telle qu’un infarctus ou un arrêt cardiaque. Le café, consommé cette fois en grande quantité, a aussi des bienfaits sur le diabète de type 2. Une méta-analyse publiée en 2014 dans Diabetes Care et portant sur plus d’un million de participants, concluait que «consommer 6 tasses par jour était associé à une diminution d’un tiers du risque de développer un diabète de type 2. Enfin, des études ont montré les effets positifs sur des maladies du vieillissement, comme Parkinson ou Alzheimer. Un article publié en 2010, comparant les résultats de 26 études, indique que les buveurs de café ont moins de risques de développer un Parkinson que les non-buveurs. Plus la consommation est importante, moins les symptômes (tremblements, rigidité musculaire etc.) seront étendus.