Les écrans ont un impact sur le cerveau des enfants

Le temps que les enfants passent sur les écrans modifierait la structure physique de leur cerveau. C'est ce que révèle une nouvelle étude. Une nouvelle étude, publiée dans la revue médicale JAMA Pediatrics, montre que le temps d'écran a un impact sur le changement structurel et physique du cerveau des jeunes enfants. Les scientifiques ont analysé le cerveau de 47 enfants âgés de 3 à 5 ans. Grâce aux IRM, ils ont pu observer des modifications de leur cerveau. Les chercheurs ont également posé différentes questions sur le sujet aux parents tels que le type de contenus regardé et le temps passé sur écrans. Les chercheurs ont comparé le cerveau de jeunes enfants qui n'avaient pas d'écrans dans la chambre à coucher, ne commençaient à regarder la télévision ou à utiliser des applications que lorsqu'ils avaient plus de 18 mois. De plus, ils n'avaient aucune exposition à du contenu violent et un temps d'écran total pour les enfants d'âge préscolaire équivalent à une heure par jour. De l'autre côté, ils ont étudié le cerveau d'enfants qui ont commencé à être sur écrans lorsqu'ils avaient moins d'un an, avaient des écrans dans la chambre et passaient beaucoup plus de temps sur les écrans. Les chercheurs ont ensuite comparé leurs scanners cérébraux, qui montraient le degré de myélinisation des neurones, l’enrobage des connexions entre les cellules nerveuses et une substance grasse blanche, la myéline.Les résultats montrent que les enfants qui passaient plus de temps devant les écrans, en comparaison à d'autres enfants, avaient une structure du cerveau différente. Les chercheurs ont noté une intégrité de la substance blanche inférieure. Cette substance blanche relie les neurones d'une région du cerveau à une autre. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement du cerveau mais aussi au cours de l'apprentissage.Un temps trop important sur écrans modifierait ainsi cette substance blanche, essentielle pour un réseau de communication interne du cerveau optimal. L'auteur de l'étude, pédiatre et professeur adjoint au Cincinnati Children's Hospital Medical Center, John Hutton, recommande aux parents de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans aux écrans. Cela permettrait ainsi aux jeunes enfants de se développer dans le monde réel et de se concentrer sur d'autres compétences indispensables tel que le langage.