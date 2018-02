Les députés refusent l’arabisation des chèques

Les députés de la majorité ont adopté le projet de loi définissant les règles générales relatives à la Poste et aux télécommunications, mardi 20 février. Cependant, les amendements visant l’arabisation des chèques postaux, ont été refusés. Le texte de loi, pour l’adoption duquel se sont abstenus des députés du Parti des travailleurs (PT), fixe les conditions à même de développer et fournir des services de poste et de télécommunications de « qualité », les conditions générales de leur exploitation par les opérateurs et définit en outre le cadre institutionnel d’une Autorité de régulation, « autonome et indépendante ».