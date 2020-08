Les demandes de visa canadien restent suspendues

L’ambassade du Canada en Algérie maintient la fermeture du centre de réception des demandes de visa canadien, à cause de la crise sanitaire. Dans une annonce postée ce dimanche 09 août 2020 sur sa page Facebook; l’ambassade du Canada en Algérie déclare la suspension de l’activité du centre de réception des demandes de visa canadien (CRVD). En effet, suite à la persistance de la crise sanitaire, l’ambassade du Canada en Algérie, juge plus prudent de maintenir le CRVD fermé tout en arrêtant la délivrance de visa pour le Canada. À cet égard, la publication Facebook stipule que ceci est l’un des revers de la propagation du Coronavirus. Ce dernier, a mis sens dessus dessous l’ensemble de la politique ; et de la méthodologie de travail de nombreux secteurs d’activité. Par ailleurs, l’institution diplomatique rassure ses prospects ; et révèle, qu’à l’heure actuelle, une coopération fructueuse unie les deux prestataires de visas ; à savoir VFS Global et le CRDV. Cela afin de mettre en place une stratégie et un protocole de prévention sanitaire pour l’imminente réouverture qui se prépare.