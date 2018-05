Les défis de l’économie nationale

Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a lancé de grands projets économiques pour mettre en place une assise industrielle dense. Cependant, en dépit des réalisations importantes (routes, métro, autoroutes, universités, usines, etc.), qui ont été réalisées l’économie algérienne, passant par divers stades de turbulences , face à la rente pétrolière , toujours instable. Dans les années 1980, l'économie nationale a connu des difficultés importantes. En effet, le contre-choc pétrolier de 1986 a porté un coup dur à cette dernière, basée quasiment sur les revenus pétroliers. Aux débuts des années 1990, l'Algérie a engagé des réformes structurelles concrétisant ainsi le passage à l'économie de marché. En 2012, elle demeure encore fortement dépendante de la rente des hydrocarbures, qui représentent la principale source de revenus du pays, mais sa légère diversification fini par la mettre sur les rails de l’essor industriel, avec l’implication d’investisseurs nationaux et étrangers. La contribution croissante du secteur privé dans le PIB, en particulier du rôle des petites et moyennes entreprises (PME) soutenues par de nouvelles mesures; ainsi que le secteur des services financiers, ont connu des évolutions positives et ont permis a l’économie de relever et de se lancer des défis. Aujourd’hui, de nouvelles réalisations économiques existent et permettent au pays d’exporter certains produits qui étaient largement importés de par le passé. Ces nouvelles unités industrielles ont généré de l’emploi et des produits. Ces exploits n’ont pu aboutir que grâce aux plans de développements quinquennaux et au programme élaboré par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a su magistralement insuffler un nouveau rythme à l’économie qui agonisait et qui ne savait point quel chemin prendre. Aujourd’hui encore, et malgré la crise financière, l’Algérie a réalisé des milliers de logements, érigé de centaines d’unités industrielles et d’autres centaines d’infrastructures publiques, qui se chiffrent en milliards de dinars !