Les défaites arabes face à l’Occident

Depuis que les musulmans ont abdiqué et que le monde musulman s’est écroulé, tout s’est atrophié avec eux et ils n’ont rien fait pour se relever et reprendre l’étendard. Cette hémorragie sociale, culturelle, politique et idéologique ne cessa point mais tout au contraire la situation n'a fait qu'empirer. De l'apogée à la décadence. Alors que le monde occidental qui, auparavant venait se ressourcer de la civilisation musulmane avec tout ce qu'elle renfermait comme science et savants devient à son tour au sommet de la pyramide de la civilisation et tient à le rester. Le monde arabo- musulman sombre dans la médiocrité en raison de plusieurs facteurs à savoir l'ignorance, le despotisme et l'injustice sont des éléments suffisants qui poussent les peuples à dormir d'un profond sommeil car l'astre se lève pour les peuples qui se réveillent et se couchent pour les peuples qui ont sommeil, Les peuples qui dorment n'ont pas d'histoire, mais des cauchemars et des rêves où passent des figures prestigieuses de tyrans ou de héros légendaires. Lorsque l'on compare les deux mondes (Occidental et arabo- musulman), nous constatons que les deux peuples sont différents, le premier passe du sommeil au réveil et l'autre passe du réveil au sommeil profond où il risque de ne plus se réveiller. Donc, le premier se bat pour sa mission à savoir se maintenir dans la civilisation et l'autre, œuvre pour sa soumission à l'occident. Actuellement, nous constatons que les dirigeants arabes, à l’exception de certains tel que l’Algérie se soumettent aux directives des puissances occidentales pieds et poings liés ce qui résume leur statut à des esclaves libres dirigés au doigt et à l'œil. Ce que nous constatons maintenant, c'est que les guerres forment des anciens combattants qui défilent ensembles et que les révolutions créent des frères qui s'entretuent comme c'est le cas de toutes les révolutions qui se sont déclenchées dans le monde arabe. Quand les peuples et les dirigeants arabes émergeront-ils de leur néant ? C'est ainsi qu'après avoir été le moteur d'une brillante civilisation, les musulmans et le monde arabe se sont retrouvés, par une phase de querelles de toutes sortes, de guerres de tawaifs et de razzias ; ramenés à leur stade actuel. Un peuple ne peut être colonisé que s’il est colonisable. En fin de compte, c'est le problème de l'homme qui se pose dans le monde arabe.