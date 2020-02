Les déclarations du ministre choquent les malades cancéreux !

Lors de son allocution prononcée à l’ouverture d’une journée d’étude internationale sur les tumeurs des nerfs à l’hôtel Al Djazaïr à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a déclaré que l’Etat n’était pas en mesure d’acquérir de nouveaux médicaments destinés au traitement des cancers en raison de la crise économique qui s’abat sur le pays ! Le ministre de la Santé a dit que les nouveaux médicaments étaient très couteux et qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour le traitement de tous les cancers, affirmant en revanche que l’Etat s’engage à offrir tous les médicaments de base aux malades cancéreux. Par ailleurs, le ministre a proposé la mise en place d’une commission nationale qui se chargera d’examiner les cas ayant besoin de type de médicaments innovés. Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que des centres de lutte contre le cancer seront réceptionnés prochainement à El Oued, Béchar et Adrar.