Les déchets ménagers, le casse-tête ‘’éternel’’

L’Algérie fait face à un sérieux problème de gestion de ses déchets ménagers, qu’elle ne parvient pas à maitriser totalement. Le recyclage de ces derniers n’est qu’à ses premiers balbutiements et attend encore d’être mieux pris en charge pour le relancer. Avec un volume des déchets nationaux avoisinant les 13 millions de tonnes/an, dont seuls 6 tonnes sont récupérables, et qui est appelé a s’élever davantage au regard de la politique de logement avec la réception attendue de plusieurs nouvelles villes et cités, le traitement des déchets ménagers impose de nouvelles mesures si impératives. Ayant un caractère polluant pour l’environnement, les déchets ménagers représentent un risque pour la santé ou l’environnement et nécessitent un traitement adapté dont le traitement thermique, le traitement physico-chimique minéral ou organique et le traitement biologique. Les résidus de traitement des déchets dangereux doivent être stabilisés avant d'être enfouis. Ils doivent être entreposés sous abri et sur des aires de rétention. Leur élimination réclame subséquemment des précautions particulières. Malheureusement, l’état des lieux ne semble point répondre à de telles normes, les ordures demeurent encore mal traitées. La décision de la mise en place d’un plan permanent pour les gérer convenablement et il n’est que temps de changer la vision concernant la gestion des déchets pour en faire une source d'énergie et un générateur de richesse et d'emplois, comme l’a si bien résumé la ministre de l’environnement.