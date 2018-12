Les congés de maladie explosent … !

Les Algériens semblent avoir la santé fragile, c'est du moins ce qui ressort du chiffre avancé du nombre élevé de congés de maladie qui a atteint des "niveaux dangereux" et ce malgré la guerre menée par la CNAS, contre les prescripteurs et les bénéficiaires de congés de maladie et d’ordonnances de complaisance, des formes de fraude qui grèvent sérieusement son budget. La sonnette d'alarme est tirée, en 2017 la CNAS a remboursé 14 390 000 jours d’arrêt de travail engendrant une dépense de plus de 16, 8 milliards de dinars. Aussi, les enquêtes médicales menées par les services de la CNAS ont relevé 90 000 cartes Chifa blacklistés, de ce fait la CNAS est victime d'actes de vol qui affaiblissent son équilibre financier et pénalisent les cotisants sérieux, mettant ainsi dans l’embarras la Caisse nationale des assurances sociales qui continue de perdre de plus en plus, ce qui a poussé la tutelle à prendre d’autres mesures, en vue de lutter contre la délivrance de congés de maladie de complaisance. C’est dans ce sens que les services de contrôle ont renforcé la procédure médicale et administrative, qui devront faire l’objet d’appréciation du médecin consultant. En outre, les demandes de congé, dont le nombre de jours accordés par le médecin, ne seraient pas conformes avec la nature du traitement et de la maladie, seront systématiquement refusées, selon la CNAS. Sachant que le constat établi par les mêmes services est alarmant car la majorité des congés de maladie accordés, ne font pas l’objet d’une maladie. De pire en pire encore, en ce premier semestre de cette année en cours le montant des remboursements des congés maladies s’est avéré à près de 10 milliards de dinars (1000 milliards de centimes), représentant ainsi le coût des arrêts de maladies. Durant cette année en cours, la Caisse a enregistré, plus de 780 000 congés maladies. A ce rythme, le montant des remboursements risque ainsi de connaître une hausse cette année, par rapport à 2017. A ce titre, la CNAS s’attèle actuellement à introduire de “nouveaux instruments” pour lutter contre les dépassements afin de garantir la “pérennité” du système de sécurité sociale, la caisse étant “astreinte à mener cette lutte contre la délivrance des congés de maladie de complaisance qui nuisent à la qualité des soins et à la prise en charge des assurés, tout en affectant l’équilibre et la pérennité du système de sécurité sociale” et risquent de même à « faire exploser la Caisse ».c