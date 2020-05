Les concessionnaires autorisés à importer des véhicules neufs

L’avant projet de Loi de finances complémentaire (LFC 2020); adopté lors du Conseil des ministres, ouvre la voie aux concessionnaires automobiles en Algérie; notamment en matière d’importation des véhicules neufs. En effet, l’avant projet de la LFC 2020 adopté par le Conseil des ministres, tenu en visioconférence et en session extraordinaire; donne le feu vert, en mettant un trait sur le régime préférentiel CKD/SKD pour le montage des voitures; aux concessionnaires automobiles en Algérie de reprendre l’importation des véhicules neufs. Le communiqué de la réunion virtuelle ci-dessus mentionnée indique dans ce sens qu’à « l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil du gouvernement, présidée par le Chef de l’Etat; ce projet de loi notifie la suppression du régime préférentiel d’importation des kits SKD CKD; tout en autorisant les concessionnaires agréés à importer des véhicules neufs. Il est également question de la révision des taxes sur les véhicules neufs. » Le choix d’une telle option annoncé par le gouvernement s’inscrit clairement, selon la même source; dans l’objectif de la LFC 2020 consistant à favoriser les véritables investissements directs étrangers (IDE); et tendant notamment à améliorer la fiscalité, tout en renforçant le pouvoir d’achat du citoyen algérien; pour lui éviter les retombées sociales de la crise économique. Par l’annulation de l’importation des kits SKD/CKD et la ré-autorisation de celle des véhicules neufs, le gouvernement vient de mettre fin aux « mésaventures » des usines de montage de voitures en Algérie, après que ses propriétaires ont été impliqués dans des affaires de corruption énormes et scandaleuses qui ont choqué l’opinion publique nationale. Depuis l’inauguration de la première usine en 2014, et le début de la commercialisation en 2015 du premier véhicule monté en Algérie, le prix de la voiture montée en Algérie est donc devenu beaucoup plus cher que celle importée de l’étranger.