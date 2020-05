Les commerçants réclament la reprise de leurs activités

L’Association nationale des Commerçants et Artisans (ANCA) a appelé au retour des activités économiques et permettre l’ouverture de magasins de commerce, de l’artisanat et les services afin d’alléger les difficultés sociales, de maintenir les emplois et protéger les entreprises. Dans un communiqué publié le vendredi 29 mai 2020, sur sa page Facebook, l’ANCA précise que le retour des activités économiques ne contredit ni la mesure du confinement ni le respect des mesures de prévention. Dans le cadre des procédures du confinement et de prévention contre le Covid 19 pour préserver la santé publique et protéger la vie des citoyens et compte tenu de ses effets sur la vie sociale et économique, l’ANCA appelle les ateliers de couture, à se lancer, à partir de juin 2020, dans la fabrication de masques, avec possibilité de vente directe, ainsi que dans les magasins agréés, à condition que ces masques soient conformes aux normes requises, au prix approprié et moyen de 30 dinars. L’Association appelle également à Poursuivre la sensibilisation dans toutes les wilayas contre la propagation du coronavirus (Covid 19), respecter les mesures de prévention, notamment le port de masques et la distanciation sociale, et continuer à coopérer avec les instances officielles et les associations de la société civile.