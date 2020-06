Les caves d’Ali Baba à Mosta !

Moul Firma est allé faire un tour, à la cité Gouaich (ex-La Remonte) à Mostaganem-ville, en vue de vérifier une information concernant le détournement d’une parcelle de terrain de 300 m2. Pas de Fake News. En effet, il s’agit d’un autre oligarque, un revenant de la Issaba, un certain ‘’Moul Rha’’ qui a acheté une superbe villa dans ladite cité puis il s’est accaparé d’un autre terrain mitoyen à sa villa d’une superficie de 300m2 au su et au vu de tout le monde. Sachant que le prix du mètre carré dans cette résidence luxueuse dépasse les 15 millions de cts le m2, bien sûr, son acte passe inaperçu du moment où plusieurs cadres de la wilaya sont ses voisins, bien que la dame forte du cabinet de la wilaya qui gérait les affaires des anciens walis a dû vendre sa deuxième villa dans cette cité pour éviter tout soupçon !

Vous connaissez tous l’histoire ‘’Ali Baba’’, un pauvre homme qui un jour est parti dans la forêt quand, soudainement, il entend le chef de la bande de quarante voleurs prononcer la formule magique qui permet d’ouvrir une porte dans une énorme roche : « Sésame, ouvre-toi ! » On pourrait facilement transposer cette histoire aujourd’hui avec ce qui se passe à Mostaganem où tous les terrains, les anciens édifices des sociétés étatiques dissoutes et les anciennes caves sont devenus des cavernes d’Alibaba.

Devant le feuilleton dramatique du ‘’foncier’’ qui se joue actuellement à Mostaganem, avec une poignée de responsables, élus et hommes d’affaires, ‘’ le reste de la Issaba ‘’, qui s’accroche au pouvoir en réactivant leurs réseaux pour se positionner et continuer à faire leurs dessins comme au temps de « l'oligarchie bouteflikienne », on peut aussi se demander si, derrière tout ça, il n’y aurait pas ce que le défunt Gaid Salah appelait la ‘’Issaba’’, les Kouninef, les Haddad , les Tahkout et les Hamel Boys ?

Mostaganem a subi une douloureuse saignée de foncier, et continue de la subir actuellement malgré la main forte du Mendjal avec le détournement en plein jour de l’ex-Sonitex d’une superficie de 11300m2 et le terrain forestier de la cité Houria d’une superficie de plus de 10 hectares, et le détournement de l’hangar (la fourrière communale de 8000m2) ainsi que les dizaines de détournements de biens domaniaux, tels que la Sonic Mesra, cédée à un particulier, les hangars de l’ex-Sogedia , l’ancien siège Bata , cédé à Jacket Club d’Alger, l’ancien siège Enapat de Tigditt, cédé à un particulier pour en faire un parking , l’ancien Souk Ellil de Sidi Othman et les anciens sièges des entreprises étatiques situés dans la zone industrielle route de Relizane cédés aux fils du défunt général Amari, Rebrab et les autres !

Une question brule encore les lèvres de Moul Firma : QU’EN EST-IL DES CAVES EX-CAMO ? Une dizaine de caves appartenaient à l’ex-Camo, devenue ONCV, situées dans plusieurs coins du quartier de Plateau la Marine ? Une enquête est indispensable pour vérifier si elles ne sont pas détournées au profit des businessmen. D’autres caves sont aussi convoitées par la Issaba telles que la cave mitoyenne de l’ancien siège de la brigade de recherches , la cave derrière le bâtiment du Chélif , la cave mitoyenne à l’unité de semences ( Chélif) , la cave en face de l’ancien siège du groupement de la gendarmerie, les deux caves mitoyennes à l’ancien phare du port et la cave à côté de l’annexe de l‘école Mebarek Miloud . Tout le monde sait que plusieurs caves et édifices étatiques ont été détournés et vendus au dinar symbolique à de faux investisseurs et transformés en centres commerciaux, parkings, superbes villas et autres mais les responsables font encore l’autruche sur les caves d’Ali Baba !