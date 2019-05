Les caves d’Ali Baba !

Alors que plusieurs édifices étatiques, usines, centres commerciaux, sièges d’entreprises ont été détournés et vendus au dinar symbolique à de faux investisseurs au nom de la Chkara et de l’amitié ! Tout se faisait par un simple SMS à ‘’ami Saïd Boutef, ’’ pour que tout le monde exécute, ministres et walis et bien sûr, ils profitent eux aussi pour introduire leurs amis ou proches puis l’occasion se présente…Après la douloureuse saignée qu’a subi le foncier à Mostaganem, et les dizaines de détournements de biens domaniaux, tels que, La Sonic Mesra, cédée à un particulier, les hangars de l’ex-Sogedia , situés sur la route d’Oran, vendus à la Sonatrach !L’ancien siège Bata , cédé à Jacket Club d’Alger, l’ancien siège Enapat de Tidjditt, cédé à un particulier pour faire un parking , ceci sans parler de l’ancien Souk Ellil de Sidi Othman et les anciens sièges des entreprises étatiques situés dans la zone industrielle route de Relizane cédés aux fils du défunt général Amari, Rebrab et les autres ! Avant de détailler ces dossiers, il est utile de commencer par le commencement ! QU’EN Est-il DES CAVES DE L’EX-CAMO ? Une dizaine de caves appartenaient à l’ex Camo, devenue Oncv, situées dans plusieurs points du grand quartier des plateaux sont, soit abandonnées, soit détournées. Une enquête est indispensable parce qu’elles sont d’une superficie énorme et situées dans une zone stratégique, face à la mer et au port de Mostaganem. Ainsi, on peut citer quelques unes qui sont convoitées selon nos sources : cave mitoyenne du siège de l’ancien siège de la brigade de recherches , une cave derrière le bâtiment du Chélif , une cave mitoyenne à l’ unité de semences ( Chélif) , une cave en face de l’ancien siège du groupement de la gendarmerie, deux caves mitoyennes à l’ancien phare du port , et une cave à côté de l’annexe de l‘école Mebarek Miloud toutes au niveau du quartier plateau. Par hasard, ou volontaires, la route située dans la Rue Benhadou Mohamed et qui mène au port et aux caves, est toujours fermée et barrée par des ordures, toutes les initiatives de débloquer cet axe qui régularise la circulation au niveau du port ont été mis en échec !