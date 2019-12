Les candidats face au piège du débat télévisé

Qui devrait s’assoir sur le fauteuil d’El-Mouradia ? Vacant depuis plusieurs mois, le siège de président de la République trouvera un nouvel occupant le 12 décembre prochain à l'issue de l'élection présidentielle.

Cinq candidats sont en lice. Azzedine Mihoubi (60 ans), ancien ministre de la culture et patron du parti du RND, Ali Benflis (75 ans), ancien chef du gouvernement et leader du parti Talaie El Houriat, Bengrina Abdelkader (57ans) , ancien ministre du tourisme et chef du parti El-bina, Belaid Abdelaziz (56ans) , président du parti El Moustakbal et Tebboune Abdelmadjid( 74 ans), ancien premier ministre ,candidat libre.

Deux prétendants, ont la particularité d’avoir participé deux fois aux anciennes élections présidentielles, Benflis 2004- 2014 et Belaid 2014-mai-2019 et tous les deux ont échoué face à Bouteflika tandis que les trois autres, n’ont jamais révélé leur ambition de briguer la majustrature suprême.

Le chemin vers El-Mouradia semble très dur, et la tâche de convaincre les millions d’électeurs s'annonce donc très difficile, mais aussi dans le débat télévisé annoncé pour le vendredi prochain. Un face à face, qui va être marqué par les questions "dérangeantes et sincères" des journalistes, et va dévêtir les «petits candidats " ayant fait le "spectacle" et mettre en pleine lumière les candidats ‘’ showmen’’ pouvant crever l'écran", avec des réponses convaincantes, objectives et sincères sur les principales prérogatives présidentielles : les réformes politiques et économiques, la diplomatie et la sécurité du pays.

Comment les cinq candidats préparent-ils leurs interventions pour garder l’image d’un Président en prévision du débat télévisé ? Quel rôle jouent leurs conseillers dans cet exercice stratégique pour décorer l’image de leurs candidats pour affronter leurs rivaux dans un débat télévisé en direct face à des millions d’électeurs Algériens, et des contradicteurs qui n’attendent que l’occasion pour descendre en flamme, les mauvais ‘’répondeurs ! ‘’

Les téléspectateurs vont ainsi voir " le vrai visage des candidats ‘’.L'opinion publique non habituée à ce genre de débat télévisé, va vivre une scène, contradictoire, agitée, émouvante et parfois insolite. Un débat médiatique inhabituel, où les candidats n’auront plus le temps de préparer le discours flatteur, et les vrai-faux opposants à l’ancien système, souvent montrés comme victimes de Bouteflika devront le prouver sur le plateau de la télévision !