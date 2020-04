Les cadres supérieurs de la DGSN font don d’un mois de salaire

Les cadres supérieurs de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) aux niveaux central, régional et local, dirigée par Khelifa Lounici, ont fait don d’un mois de leurs salaires dans le cadre de l’élan de solidarité initié contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). C’est ce qu’a annoncé la DGSN dans un communiqué. «Cette contribution financière, qui sera versée dans les comptes de solidarité “Covid-19” ouverts à cet effet, intervient pour renforcer les efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus et atténuer les effets de la crise sanitaire que traverse le pays», a précisé le communiqué, ajoutant que «cet élan de solidarité reflète l’esprit de fraternité authentique qui caractérise la société algérienne». «Il s’agit aussi d’un devoir national des affiliés de la Sûreté nationale et d’un message d’espoir traduisant leur solidarité avec leurs compatriotes en toutes circonstances», a estimé le communiqué de la Police nationale.