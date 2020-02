Les cadres du ministère de la culture privés de facebook

La ministre de la culture, Malika Bendouda, a adressé une note de service aux cadres du ministère de la culture, les appelant à ne pas exprimer, sur les réseaux sociaux, leurs opinions personnelles, contraires aux positions officielles de l’Etat. Cette mesure s’inscrit, selon la ministre, dans le cadre de « devoir de réserve », et elle concerne les questions nationales et internationales. En outre, Bendouda s’est engagée à suivre personnellement l’activité des cadres de son ministère sur les réseaux sociaux et déclare qu’elle va « suivre personnellement les déclarations et les commentaires de tout un chacun », en s’adressant aux cadres de la culture. «Je vais suivre personnellement les déclarations et les commentaires de tout un chacun», écrit en effet Malika Bendouda.