Les bienfaits du thé pour la santé du corps

Le thé est réputé pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Qu'en est-il vraiment ? Utilisé depuis la nuit des temps, le thé contient des antioxydants - dont les fameux polyphénols - supposés réduire le risque de cancers de l'estomac et de l'œsophage. Il semblerait aujourd'hui que cet effet protecteur contre le cancer ait été quelque peu exagéré. Il n'en reste pas moins que les flavonoïdes contenus dans le thé expliqueraient pourquoi les buveurs de thé sont moins sujets aux maladies cardiovasculaires. Ces antioxydants ont, entre autre, la capacité de réguler le cholestérol. Le thé possède, enfin, une action drainante et naturellement diurétique. En outre, le thé vert facilite la perte de graisses viscérales. Cela a été montré dans une étude chinoise de 2012 portant sur une centaine d'adultes en surpoids. Pendant douze semaines, certains ont bu une boisson de thé vert et d'autres un placebo : le groupe qui a bu du thé vert a perdu significativement plus de poids, dont en particulier des graisses viscérales. Le thé n'est pas uniquement bon pour le corps : il l'est également pour la tête ! Il contient en effet de la caféine mais en moins grande quantité qu'un « petit noir ». Ce qui, sans exciter, permet de rester vigilant. Le thé favorise les fonctions cognitives : il stimule l'attention et l'éveil, il joue un rôle sur l'humeur. Ce serait dû non seulement à la caféine, mais aussi à d'autres molécules : des polyphénols, et de la L-théanine. Boire du thé sans excès pour éviter les inconvénients. Attention tout de même, consommé en excès, le thé peut irriter la paroi de l'estomac et entraîner des indigestions et des constipations. Tout comme un café, un thé fort dans les heures qui précèdent le coucher peut être cause d'insomnie.